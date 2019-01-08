ضربة أميركية تقتل متشددين بالصومال

قال الجيش الأميركي إنه قتل ستة إسلاميين متشددين في ضربة جوية بالصومال الأحد في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.

وقال بيان لقيادة الجيش الأميركي في أفريقيا مساء الاثنين إن "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية".

وأضاف "نفذت هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة".

وصعدت القوات الأميركية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب الإسلاميين.

وقال الجيش الأميركي الشهر الماضي إنه قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية.