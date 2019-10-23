ضربة جديدة لبايرن ميونيخ

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة جديدة بإصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي حسن صالحميدزيتش بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال البوسني صالحميدزيتش لإذاعة "سبورت 1" الألمانية "سيغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة أسابيع".

وأضاف "عانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا إلى استبداله".

وتعرض هرنانديز للإصابة في الدقيقة 57 وخرج قبل أن يشارك بدلا منه جيروم بواتنغ.

وكان الفريق البافاري خسر جهود قلب دفاعه الأخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي سيبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

بدوره، عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول بدلا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالحميدزيتش على ذلك بقوله "عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الأول ولم نكن في وارد اتخاذ أي مخاطرة".