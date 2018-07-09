ضربة جديدة لبريكست.. جونسون يستقيل

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين أن وزير الخارجية بوريس جونسون تقدم باستقالته، بعد يوم على استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

وقال بيان مكتب ماي إنها "قبلت استقالة بوريس جونسون من منصبه وزيرا للخارجية. وسيعلن بديله قريبا".

وكان جونسون أحد أبرز المؤيدين للحملة الداعمة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعين في منصبه عقب استفتاء في 2016 صوت فيه البريطانيون لصالح الانسحاب الذي عرف لاحقا باسم "بريكست".

وتمثل استقالة جونسون ثاني ضربة لجهود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة ديفيز لمنصبه احتجاجا على خطط الحكومة البريطانية الخاصة بالإبقاء على علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيز في وقت سابق الاثنين إنه استقال ليمنع ماي من تسليم "سلطة أكثر مما يجب" للاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة رويترز.