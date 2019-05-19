ضربة جديدة لهواوي

كشفت وكالة رويترز أن شركة غوغل علقت بعض تعاملاتها مع شركة هواوي الصينية للاتصالات، في ضربة جديدة للشركة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تقييد أنشطتها حول العالم.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع القول إن غوغل قررت تعليق المعاملات التي تتضمن نقل معدات وبرامج للشركة، مثل تحديثات أنظمة أندرويد، وتطبيقات وخدمات مثل "غوغل بلاي" و"جيميل".

وأكد المصدر أن غوغل سوف تتوقف عن تقديم الدعم التقني لهواوي في ما يخص خدمات أندرويد وغوغل.

وسوف تستثني غوغل نسخة مفتوحة من نظام أندرويد يستطيع أي شخص الوصول إليها.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أضافت هواوي الخميس الماضي إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأميركية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

واتهمت وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني/يناير الماضي هواوي بخرق العقوبات التجارية الأميركية مع إيران، وبسرقة التكنولوجيا من شركة "تي موبل".