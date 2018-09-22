ضربة جوية أميركية جنوب الصومال

قالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا السبت إن قواتها نفذت، دفاعا عن النفس، ضربة جوية ضد حركة الشباب المتشددة في إقليم جوبا السفلى في جنوب الصومال ما أسفر عن مقتل نحو 18 متشددا.

وأضافت أن قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأميركية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع الجمعة.

وذكرت القيادة في بيان "الضربة الجوية الأمريكية نفذت ضد المتشددين بعد تعرض القوات الأميركية وقوات شركائها لهجوم"، وأضافت "نقيم حاليا ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين".

ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.

وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011.