خسائر كبيرة لأسهم فيسبوك

انخفضت أسهم شركة فيسبوك الأربعاء بعد إعلان الشركة عن نتائج أرباحها للفصل الثاني من العام الجاري.

وبعد شهور من الجدل حول كيفية معالجة الشركة لمسألة "الأخبار الزائفة" وقضية تسريبها بيانات مستخدمين، أظهرت البيانات الأخيرة نموا أقل من المتوقع.

وتسبب ذلك في انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشبكة الاجتماعية في ساعات ما بعد التداول يوم الأربعاء، متجاوزا 145 مليار دولار.

وقال موقع فورشن إن فيسبوك حققت نتائج مخيبة للآمال في أسواقها المهمة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

ورغم زيادة عائدات الشركة بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليار دولار في الربع الثاني، لكن ذلك كان أقل من توقعات وول ستريت.

وارتفع صافي الدخل إلى 5.1 مليارات دولار من 3.9 مليارات دولار في الربع السابق، لكن هذه الأرقام لم ينظر إليها بإيجابية من قبل المستثمرين والمؤسسات.

وسجلت الشركة أرباحا للسهم الواحد بقيمة 1.74 دولار ، متجاوزة تقديرات وول ستريت (1.72 دولار).

وارتفع عدد مستخدمي الموقع يوميا إلى 1.47 مليار شخص، بزيادة 11 في المئة.