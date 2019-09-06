"ضربة للديمقراطية".. حكم بسجن معارضة تركية 10 أعوام

قضت محكمة تركية الجمعة بسجن معارضة تركية بارزة تسع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها في اتهامات من بينها "إهانة رئيس الجمهورية والدولة وإثارة الفتنة والترويج لمنظمة إرهابية".

وجاء الحكم ضد جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، على خلفية سلسلة من التغريدات لها بين عامي 2012 و2017.

ولن يتم إيداع المدانة السجن مباشرة، إذ ستنتظر رأي محكمة الاستئناف في القضية.

وقد ذاع صيت القيادية في الحزب التركي المعارض بعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتعتقد وسائل إعلام تركية أنها السبب وراء فوز الحزب ببلدية اسطنبول بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم عليها منذ عام 1994.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري في بيان القضية بأنها "ضربة للديمقراطية وحرية التعبير"، فيما قالت هي إنها تحاكم معاقبة لها على النصر الذي حققه الحزب في الانتخابات.

عضو الحزب أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح عمدة لاسطنبول بعد الفوز في الانتخابات، رأى أن التهم الموجهة لها "تشويها لسمعتها السياسية".