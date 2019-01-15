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رياضة

ضربة موجعة لتوتنهام

هاري كين بعد تعرضه للإصابة في المباراة ضد مانشستر يونايتد

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي الثلاثاء أن هدافه هاري كين سيغيب عن الملاعب حتى آذار/مارس المقبل على الأقل، بسبب إصابة تعرض لها هذا الأسبوع.

وأشار النادي اللندني عبر "تويتر"، الى أن كين تعرض لإصابة "في أربطة الكاحل الأيسر" خلال المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة (صفر-1) أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة 22 من الدوري الممتاز الأحد الماضي.

وسيشكل غياب كين ضربة موجعة لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على صعيد الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الثالث، وكذلك على صعيد دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي الشهر المقبل.

ويحتل كين صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز مع نجم ليفربول محمد صلاح ومهاجم أرسنال أوباميانغ ولكل منهم 14 هدفا.

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