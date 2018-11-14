فيديو تعنيف الشرطة لمشجع يثير جدلا في الجزائر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لم يتسن لـ"الحرة" التأكد من صحته، يُظهر شرطيا ينهال بالضرب على مشجع حضر مباراة جمعت الثلاثاء فريق مولوية العاصمة باتحاد بلعباس بملعب 5 جويلية لحساب الدوري الجزائري المحترف.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية رجل شرطة وهو يضرب المشجع بعصى رغم أنه كان ملقى على الأرض عاجزا عن التحرك.

والواقعة حدثت أيضا بالتزامن مع مواجهات اندلعت في المدرجات بين الشرطة ومشجعين عقب إعلان الحكم نهاية اللقاء بفوز الفريق الضيف، اتحاد بلعباس، صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الجزائري، على مولودية العاصمة.

في المقابل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر الأربعاء أن 18 شرطيا و22 مشجعا أصيبوا في أحداث العنف التي جرت خلال المباراة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان إنها سجلت إصابة 18 شرطيا، قالت إن أربعة منهم في حالة خطيرة، إلى جانب إصابة 22 مناصرا، و10 مركبات تابعة للشرطة ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية.

وأكدت المديرية أنها "باشرت التحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر سلوكا غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم"، و"أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة" إذا ثبت تورطهم.

المصدر: موقع أصوات مغاربية