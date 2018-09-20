ضريبة الدخل في الأردن.. الرزاز يبحر في جدول صعب!

خاص بـ"موقع الحرة"/ معاذ فريحات يلاحق الجدل حول ضريبة الدخل الحكومة الأردنية. وبعد 100 يوم على تسلم الدكتور عمر الرزاز رئاسة الوزراء، تعود الحكومة لتدخل في مواجهة مع أطراف مختلفة حول مسودة جديدة لمشروع القانون. وأطلق الرزاز نداء للأردنيين في مقطع صوتي مسجل يدعوهم لـ"عدم فقدان بصيص الأمل"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن، مشيرا إلى أن "المواطن يريد قانون ضريبة عادلا لا يساوي بين الغني والفقير". واعتبر الرزاز أن "أي تشريع في العالم لن يرضي جميع الأطراف". وطرحت الحكومة المسودة عبر موقع إلكتروني خاص لجمع آراء المواطنين. وبدأ الرزاز وفريقه الاقتصادي جولات حوارية مع بعض الفعاليات أظهرت رفضا شعبيا في عدد من الحالات.

​الجديد في المسودة الجديدة وتظهر المقارنة بين ​المسودة الجديدة وتلك التي قدمتها حكومة الدكتور هاني الملقي تشابها كبيرا، خاصة في ما يتعلق بالإعفاءات والضريبة المفروضة على الأفراد، إلا أن التطبيق، حسبما يرى خبراء، سيكون تدريجيا ليصل للنسب التي تريدها الدولة. ​ولم تمس المسودة قطاع البنوك بالزيادة فيما تم رفع الضريبة على النشاطات الاقتصادية الأخرى، ما أثار انتقادات، خاصة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز كان رئيسا لمجلس إدارة أحد البنوك في الأردن، فيما يعد نائبه الدكتور رجائي المعشر أحد أبرز المصرفيين في المملكة. اقرأ تحليلا للمسودة بالأرقام أدناه وتجد الحكومة نفسها الآن أمام معادلة صعبة. فهي، من جانب، تواجه ظروفا صعبة على صعيد المالية العامة وتحتاج لزيادة الإيرادات. ومن جانب آخر، فإنها تحتاج الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتنفيذ متطلبات ترتبط ببرامج مع صندوق النقد الدولي. وتقر الحكومة الأردنية بأن المواطن يتحمل عبئا ضريبيا يعتبر مرتفعا إذا ما قورن بالدخل. فهل يحقق مشروع القانون العدالة الاجتماعية؟ وهل تدفع ضريبة الدخل الأردنيين مرة أخرى للخروج إلى الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة، للاحتجاج؟

صيغة توافقية ودعا رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة الحكومة إلى التوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون ضريبة الدخل. وأوضح الطراونة في تصريح لـ"موقع الحرة" أن مطالب النقابات مستمرة بتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم المساس بشريحة الطبقة المتوسطة ومتدنية الدخل من المواطنين. وأشار الطراونة إلى أن القراءة الأولى للمسودة تظهر أن الحكومة أخذت ببعض ملاحظات النقابات، لكن "هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل خاصة تلك المواد المتعلقة بالشرائح والنسب المفروضة عليها". عبء أكبر؟ الصحافي المختص في الاقتصاد السياسي فايق حجازين قال لـ"موقع الحرة" إن المسودة الجديدة لا تزال مجحفة بحق الأفراد والأسر في الأردن رغم ما تحققه من عدالة بإزالة التشوه في هيكل النظام الضريبي بين الدخل والمبيعات. وشدد حجازين على أهمية إلزام المسودة مقدمي الخدمة بإصدار فاتورة ضريبية، وهو ما يضع حدا للمتهربين.

​الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة توقع أن يتم إقرار قانون الضريبة الجديد بما يضم من سلبيات وإيجابيات. وقال لموقع الحرة: "حتى وإن كان هناك اعتصامات واحتجاجات سيقر القانون لأن الظروف الاقتصادية لا تحتمل إفشال حكومة أخرى وإسقاطها". واعتبر مخامرة أن حكومة الرزاز خالفت كتاب التكليف بوضعها مسودة ترفع من العبء الضريبي. وذكر مخامرة أن الأردنيين "عاجزون اليوم كما الغد عن تمويل النهج الاقتصادي والمالي للحكومة". وانتقد مخامرة إلغاء المسودة الإعفاءات وفرضها ضريبة تكافل اجتماعي، ورفعها الضريبة على الجميع ما عدا البنوك، كما قال. "لا إصلاح ضريبيا دون تحفيز" نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي أكد لـ"موقع الحرة" أن أي قانون للإصلاح الضريبي لن يستطيع تحقيق أهدافه دون تحفيز الاقتصاد والبيئة الاستثمارية. وأضاف "الأصل في قوانين الضريبة أنها تقتطع من المقتدر بشكل لا يؤثر على مسيرته في العمل، وتمنح غير المقتدر، لهذا من غير المقنع إضافة ضريبة للتكافل الاجتماعي". واعتبر الرفاعي أن مسودة مشروع القانون تضم تشوهات خاصة في الإعفاءات لمتقاعدي الضمان والحكومة.

​ويعتقد الرفاعي أن مسودة مشروع القانون ربما ستخرج الأردنيين إلى الشارع مرة أخرى، لكن تكلفة الاحتجاجات هذه المرة ستكون أكبر، إذ أعادت الحكومة الجديدة مشروع قانون الحكومة المقالة بشكل آخر وبإضافات جديدة. بدوره تساءل الكاتب في صحيفة الغد الأردنية محمد أبو رمان عن البديل. وكتب: "ماذا يمكن لأي حكومة أخرى أن تفعل في ظل الوضع الحالي؟". وكان العاهل الأردني قد كلف الدكتور عمر الرزاز في بداية حزيران/يونيو الماضي برئاسة الحكومة بعد موجة احتجاجات شهدها الشارع الأردني احتجاجات على رئيس الوزراء هاني الملقي.

تفاصيل المسودة بالأرقام تضيف المسودة الجديدة ضريبة تكافل اجتماعي نسبتها 1 في المئة، إلا أنها تعفي عائلات وأفرادا أقل من ضريبة الدخل. وحسب المسودة الجديدة، لا مجال لإعفاء الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 18 ألف دينار والأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار من الضريبة. وتخفض المسودة سقف الإعفاءات الممنوحة للأسر من 24 ألف دينار في القانون الحالي (ما يعادل 33.7 ألف دولار) ليصبح 18 ألف دينار (ما يعادل 25.3 ألف دولار) في 2019، على أن ينخفض سقف الإعفاءات للأسر مرة أخرى إلى 17 ألف دينار (ما يعادل 23.9 ألف دولار) في 2020. ​وكان سقف الإعفاءات للأسر في المسودة المسحوبة 16 ألف دينار (ما يعادل 22.5 ألف دولار). كما تم تخفيض سقف الإعفاءات الممنوحة للأفراد من 12 ألف دينار (ما يعادل 16.8 ألف دولار) في القانون الحالي، ليصبح تسعة آلاف دينار (ما يعادل 12.6 ألف دولار) في 2019، ولينخفض مجددا إلى ثمانية آلاف دينار (ما يعادل 11.2 ألف دولار) في 2020، وهي القيمة ذاتها في المسودة التي تم سحبها. ما هو الحد الأعلى للدخل السنوي بالدينار الأردني من أجل الحصول على إعفاء ضريبي؟ المسودة الجديدة (في 2020) المسودة الجديدة (في 2019) المسودة المسحوبة القانون الحالي 17000 18000 16000 24000 الأسر 8000 9000 8000 12000 الأفراد وفي ما يتعلق بالنسب الضريبية على الأفراد، فهي ذاتها التي كانت في القانون المسحوب، إذ تم تحديد شرائح على المبالغ ما بعد الإعفاء، وتبدأ من خمسة في المئة عن الخمسة آلاف دينار الأولى (سبعة آلاف دولار)، و10 في المئة عن الخمسة آلاف دينار الثانية، و15 في المئة عن الخمسة آلاف دينار الثالثة، و22 في المئة عن الخمسة آلاف دينار الرابعة، و25 في المئة عن كل دينار تلاها. ​النسب الضريبية في القانون الحالي تضم ثلاثة شرائح فقط، وهي سبعة في المئة عن أول 10 آلاف دينار بعد الإعفاءات (ما يعادل 14 ألف دولار)، و14 في المئة عن ثاني 10 آلاف دينار، و20 في المئة عما زاد عن ذلك. أما على صعيد النشاطات الاقتصادية، فقد أبقت المسودة الجديدة الضريبة على البنوك على حالها عند 35 في المئة، بعد أن كانت المسودة المسحوبة ترفعها إلى 40 في المئة. أما شركات التعدين والوساطة المالية، فتؤيد المسودة الجديدة رفع الضريبة عليها إلى مستوى 30 في المئة من 24 في المئة حاليا، فيما تم الإبقاء على ما نسبته 20 في المئة على الشركات التجارية. وطال الرفع شركات الاتصالات والكهرباء والتأمين لتصبح 26 في المئة بدلا من 24 في المئة. الأسر الأردنية والدخل بالأرقام وبحسب مسودة القانون الجديدة، فإن كل من يزيد دخله الشهري على 750 دينارا شهريا كفرد، و1416 دينارا شهريا كأسرة هو من المقتدرين، وسيخضع لضريبة الدخل. ويبلغ عدد الأسر الأردنية 1.9 مليون أسرة، متوسط حجمها 4.8 أفراد، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015. وبحسب البيانات الحكومية الأخيرة، فإن 6.9 مليون أردني ينتمون لأسر دخلها الشهري أقل من 1500 دينار.