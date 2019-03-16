ضياء رشوان نقيبا للصحافيين المصريين

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية فاز بمنصب نقيب الصحافيين في انتخابات النقابة التي أجريت الجمعة.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن رشوان المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل بعد فرز الأصوات في 30 من بين 31 لجنة على 2725 صوتا مقابل 1566 صوتا لأقرب منافسيه وهو رفعت رشاد الصحافي بمؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة وعضو مجلس إدارتها.

ويعمل رشوان صحافيا في مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة أيضا.

وانتخب رشوان نقيبا للصحافيين من قبل في 2013. وفترة النقيب عامان بينما فترة عضو مجلس النقابة أربعة أعوام.

ونافس على منصب النقيب 11 مرشحا بينما نافس على التجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة 52 مرشحا. ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة النقابة وإعلان نتائجهم صباح السبت.