طائرة أميركية تهبط اضطراريا بسبب تعطل المرحاض

اضطر قائد طائرة ركاب أقلعت الأربعاء من العاصمة الأميركية واشنطن متجهة إلى سان فرانسيسكو إلى الهبوط بها اضطراريا بسبب راكبة علقت في مرحاضها.

وهبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة "أميركان إيرلاينز" في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بحسب بيان للشركة، ذكر أن باب المرحاض كان معطلا.

وتم إخراج الراكبة بسلام، وتحميل الركاب في طائرة أخرى اتجهت بهم إلى الوجهة النهائية.

ونشرت مغردة مقطع فيديو يظهر أشخاصا وهم يحاولون فتح باب المرحاض.

وقدمت الشركة اعتذارا للركاب بعد تأخر الرحلة حوالي ثلاث ساعات عن موعدها الأصلي بسبب الحادثة.

ولم يشر البيان إلى إمكانية دقع تعويض مادي للراكبة العالقة.