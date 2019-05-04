بوينغ 737 تهبط اضطراريا في نهر بفلوريدا

قالت وسائل إعلام محلية إن الطائرة كان على متنها 142 شخصا وهبطت اضطراريا في نهر سانت جونز بالقرب من محطة نافال الجوية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

ووفقا لإدارة إنقاذ الحرائق في جاكسونفيل، فإن جميع الركاب على قيد الحياة.

كانت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 قد انطلقت من خليج غوانتانامو في حوالي السابعة والنصف مساء وكان من المفترض أن تصل إلى جاكسونفيل حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء السبت لكنها هبطت اضطراريا في النهر.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

تحديث 3:43 (ت.غ)

هبطت طائرة من نوع بوينغ 737 على متنها 136 راكبا اضطراريا في نهر بولاية فلوريدا الأميركية.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا مساء السبت إن طائرة تجارية "سقطت في النهر"، لكن لم تغمرها المياه.

وأضاف أنه تم استدعاء الوحدة البحرية، مؤكدا أن كل الركاب على قيد الحياة.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ موجودة في موقع الحادث.