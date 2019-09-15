"مشهد مذهل لطائرة قطرية".. ما سر ألوان قوس قزح في ذيلها؟

مشهد مذهل التقطها مصور أسترالي لطائرة تحلق في الجو، حيث خلفت ورائها ذيلا طويلا من ألوان قوس قزح.

وتركت الصور المقتطفة من مقطع الفيديو الذي التقطه المصور مايكل مارستون رواد مواقع التواصل في حيرة من أمرهم، إذ ظن بعضهم أنها عدلت بالفوتوشوب.

وكان مارستون قد التقط الفيديو في يونيو 2019، وهو تعود لطائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت تحلق فوق مدينة بريسبان الأسترالي، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن".

والحقيقة أن الألوان حقيقية ولها تفسير علمي وفقا لخبراء في معهد فيزياء الغلاف الجوي بالمركز الألماني للفضاء، والذي قال إن الظاهرة تحدث عندما تحلق الطائرة بارتفاع عال، وسط انخفاض في الضغط وانخفاض في درجة الحرارة الهواء.

وأضاف المعهد على موقعه أنه في حال وجود رطوبة كافية في الهواء، فإن بخار المياه الذي يتكون خلف الطائرات يتجمد فيكون كريستالات الثلج.

ويقول علماء من ناسا، إن كريستالات الثلج تتكون عندما يتكثف الهواء البارد حول جزيئات العادم الصادرة عن الطائرة.

وتحدث ظاهرة قوس قزح عندما تصطف الكريستالات في زاوية معينة من ضوء الشمس، بحسب تفسير وكالة ناسا المنشور على موقعها.