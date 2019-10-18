طائرة ركاب تخرج عن المدرج خلال الهبوط في ألاسكا

خرجت طائرة ركاب تقل 42 شخصًا، بما في ذلك فريق سباحة بمدرسة ثانوية، من المدرج أثناء هبوطها الخميس في جزيرة صغيرة في ألاسكا على بحر بيرينغ.

وقالت شركة "بن إير" الاقليمية للطيران في بيان إن راكبين أصيبا بجروح خطيرة وإن 10 آخرين يتلقون الرعاية الطبية. وقال مسؤول بالمدرسة الثانوية إن فريق السباحة لم يصب بسوء في الحادث الذي وقع في الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي في مطار أونالاسكا الواقعة ضمن جزر ألوتيان.

قال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية ألين كينيتزر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة من طراز إس إيه إيه بي- سكانيا 2000 والتي تديرها شركة "بن إير"، خرجت من المدرج في ظروف غير معروفة.

وأضاف أن السلطات المحلية أفادت أن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متنها بالإضافة إلى 38 راكبا، لكن الشركة قالت إن 39 راكبا كانوا على متنها.

وصرح كلينت جونسون، رئيس منطقة ألاسكا التابعة للمجلس الوطني لسلامة النقل، لمحطة تلفزيون كيه.تي.يو.يو. في أنكوراج أنه لا يستطيع أن يقول على الفور ما إذا كان هناك شخص توفي في الحادث، مشيرًا إلى الحاجة لإجراء تحقيق أفضل في موقع التحطم على بعد مئات الأميال من أنكوراج.