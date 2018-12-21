تلقت بوينغ الأميركية، أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات، طلبيات تتضمن 690 طائرة حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها أيرباص للفترة نفسها والبالغ 380 طائرة.

وأعلنت بوينغ وشركة طيران غرين أفريكا إيرويز التي مقرها لاغوس، اتفاقا مبدئيا سيتضمن في حال إتمامه 50 طلبية مؤكدة لطائراتها 737 ماكس 8 مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 11.7 مليار دولار، حسب قائمة أسعارها.

والطائرة 737 ماكس 8 تعتبر الأكثر مبيعا في أسطول بوينغ وراكمت طلبيات تتضمن ما يزيد على 4800 طائرة من أكثر من 100 عميل حول العالم.

وقالت بوينغ إن شركات طيران في أفريقيا ستشتري 1190 طائرة جديدة مع تعزيز القارة الرحلات بين بلدانها والرحلات مع القارات الأخرى على مدار العقدين القادمين.