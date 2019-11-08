طائرة قطرية تنفذ أقصر رحلة جوية في العالم

قامت شركة الخطوط القطرية بأقصر رحلة في العالم، الأحد، استغرقت أقل من عشر دقائق وربطت بين مدينة هولندية وأخرى بلجيكية.

وأظهرت معطيات منصة بيانات الطيران أن طائرة تابعة للشركة من نوع بويينغ 777 انطلقت من ماستريخت بهولندا باتجاه لييج ببلجيكا قبل أن تواصل طريقها إلى مدينة مكسيكو.

وكان من المفترض أن تتجه الرحلة إلى لييج البلجيكية مباشرة من الدوحة، قبل التوجه إلى المكسيك، غير أن زبونا طلب إنزال شحنة في ماسترخيت.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية لموقع "الإندبندنت" "أن المدرج في ماستريخت ليس طويلا بما يكفي لإقلاع الطائرة في رحلة طويلة إلى المكسيك، لذلك اضطرت الطائرة العودة إلى مطار لييج حيث يوجد مدرج مخصص للرحلات الطويلة.

ويسمح مدرج المطار البلجيكي بإقلاع طائرات بحمولة كاملة من البضائع وخزان وقود ممتلئ.

ووفقا للمنصة فإن هناك رحلة أخرى مشابهة مبرمجة الأحد 10 نوفمبر.

وسبق للخطوط الجوية البريطانية أن أطلقت رحلة جوية ربطت بين البحرين والدمام بالسعودية وكانت المسافة لا تتجاوز 86 كيلومترا.

كما أطلق طيران الإمارات أيضا رحلة قصيرة بين دبي ومسقط في سلطنة عمان على مسافة 339 كيلومترا.