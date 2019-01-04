تعكف رولز رويس على تصنيع طائرة كهربائية صديقة للبيئة تصل سرعتها إلى 480 كيلو مترا بالساعة.

وأعلنت الشركة البريطانية في بيان صحافي عبر موقعها أن فريقا من المهندسين المتخصصين يعملون حاليا ضمن مبادرة "ACCEL" على تطوير أسرع طائرة كهربائية والتي تطمح إلى أن تطير في الأجواء خلال عام 2020.

وتمول هذه المبادرة الحكومة البريطانية إضافة إلى شركاء آخرين من القطاع الخاص.

وتؤكد الشركة أن الطائرة ستكون فريدة من نوعها وأشبه بثورة جديدة في عالم الطيران، إذ ستترافق السرعة مع التكنولوجيا وحماية البيئة.

وستستطيع الطائرة القيام برحلة من لندن إلى باريس دون توقف، إذ يمكنها القيام بـ 322 كيلومتر في كل شحنة للبطاريات التي تخزن الطاقة فيها.

أما المحرك فيمكنه توليد طاقة قدرتها 500 حصان لتشغيل الطائرة.