طائرة مجهولة تقصف معسكرا للحشد الشعبي في الأنبار

أكد المستشار في هيئة الحشد الشعبي حسن البيضاني الأحد تعرض معسكر "المرصنات" التابع للهيئة بمحافظة الأنبار إلى هجوم نفذته طائرة مسيرة مجهولة.

وقال في تصريح لـ"راديو سوا" إن طائرة مجهولة استهدفت أطراف المعسكر، موضحا أنه يضم منشات خاصة كانت سابقا تابعة لسلاح القوة الجوية.

وأضاف البيضاني أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

وأكد قائممقام الرطبة عماد الدليمي في حديث لـ"راديو سوا" وقوع ضربة جوية في محيط الرطبة، وأشار إلى أن السلطات ستجري تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد الجهة المتورطة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتهاء عمليات "إرادة النصر" الخامسة الذي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة.

واستهدفت غارات جوية مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية قبل عدة أيام.

وذكرت مصادر محلية حينها، أن خمسة قتلى وتسعة جرحى سقطوا بالضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات "فاطميون" التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية.

ومنذ يوليو الماضي تتعرض معسكرات ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران لغارات مجهولة، وحملت الميليشيات الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحة في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.