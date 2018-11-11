طالبان تدمر قاعدة عسكرية أفغانية

قال مسؤولون أفغان إن مسلحي حركة طالبان هاجموا قاعدة عسكرية صغيرة وقتلوا 12 عنصرا من قوات الأمن وتركوا خلفهم متفجرات قتلت أربعة من شيوخ القبائل الذين جاؤوا للمساعدة في جمع الجثث.

قال صفدر محسني، رئيس المجلس الإقليمي في ولاية بغلان، إن المتمردين اختطفوا جنديين وأصابوا ثلاثة آخرين في الهجوم، الذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأضاف أن المسلحين أحرقوا القاعدة كليا قبل أن يزرعوا القنابل حولها.

وتبنت حركة طالبان الهجوم، وقالت إنها استولت على ذخيرة من القاعدة.

وتنفذ طالبان هجمات شبه يومية تستهدف بالأساس قوات الأمن الأفغانية في المواقع الريفية النائية.