أفغانستان.. طالبان تستهدف قصر الرئاسة بصاروخين

أطلقت حركة طالبان صاروخين نحو القصر الرئاسي في كابل بينما كان الرئيس أشرف غني يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى الثلاثاء.

وردت الشرطة الأفغانية بقصف مروحية حربية المنزل الذي قيل إن الصواريخ أطلقت منه.

وقال المسؤول في الشرطة جان أغا إن الصاروخ الأول سقط في منطقة قريبة من القصر، بينما سقط الثاني بالقرب من مجمع يضم مقر بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والسفارة الأميركية، من دون وقوع إصابات.

وسمع صوت الانفجارات في البث الحي لخطاب غني الذي قطع كلامه ليقول "إذا كانوا يعتقدون أن الهجوم الصاروخي سيجعل الأفغان خانعين، فهم مخطئون".

ولم يصدر أي بيان من طالبان على الفور أو أي إعلان للمسؤولية من أي جماعة مسلحة أخرى، إلا أن هجوم يوم العيد يأتي بعد أيام قليلة على عرض الرئيس على حركة طالبان وقفا لإطلاق النار مدته ثلاثة أشهر.

وحلقت مروحية للجيش الأفغاني على علو منخفض فوق الشارع القريب من مسجد عيدكاه وسط المدينة، وأطلقت صاروخا على موقع للمسلحين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن عددا من المسلحين سيطروا على مبنى قرب المسجد وأطلقوا عدة صواريخ .وأضاف "أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين".

وشوهد المواطنون الذين كانوا في وقت سابق يشترون أضاحي العيد وهم يهرعون بحثا عن مكان آمن، فيما كان السيارات تنحرف مسرعة في الشارع لتجنب الاشتباكات.

وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار فيما فرضت قوات الأمن طوقا على المنطقة.

وتحصن المهاجمون على ما يبدو في مبنى خلف المسجد الذي كان قد دمر جزئيا في هجوم قبل عدة سنوات.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل حشمت ستانيكزاي أن الاشتباكات بدأت حوالي التاسعة صباحا، وأن عدة صواريخ أطلقت على منطقتين على الأقل في العاصمة.