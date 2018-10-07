طالبان تعزل ثلاث ولايات أفغانية عن كابل

قال مسؤولون أفغان الأحد إن حركة طالبان دمرت جسرا على طريق سريع جنوب غرب كابول خلال هجوم واسع النطاق على قوات الأمن، ما أدى إلى قطع حركة المرور التي تربط العاصمة وثلاث ولايات.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن قوات الأمن الأفغانية تصدت للهجوم لكن المعارك ما زالت جارية.

وأضاف أن ستة من أفراد الشرطة الأفغانية على الأقل، من بينهم قائد شرطة إحدى المناطق، قتلوا في المعارك.

وقال مسؤول إقليمي، تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول باطلاع الصحفيين، إن عشرة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا.

وأضاف المسؤول أن طالبان هاجمت عددا من نقاط التفتيش النائية، وأن الخسائر قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

والجسر الذي دمر في الهجوم يقطع الطريق السريع الرئيسي من كابول إلى ولايات غزني وزابول وقندهار. كما قطعت المعركة الكهرباء عن أربع ولايات هي ميدان وردك ولوغار وغازني وباكتيا.

كانت حركة طالبان استولت على عدد من المناطق في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة وتهاجم قوات الأمن بانتظام.

ويأتي الهجوم الأخير قبل أسبوعين فقط من الانتخابات البرلمانية التي تجريها أفغانستان.