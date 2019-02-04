تونسي يستأصل ورما من جسد أمه

لا يحبذ في معظم دول العالم، أن يقوم الطبيب بالإشراف على علاج أفراد عائلته إلا في حالات الطوارئ، لكن التونسي غيث الوسلاتي قد كسر هذه القاعدة.
وللمرة الأولى في تونس، يقوم طالب طب بإجراء عملية جراحية لوالدته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وقد أجرى الوسلاتي، الطالب في كلية الطب بتونس، عملية جراحية لأمه من أجل استئصال ورم، تحت إشراف أطباء وأساتذته الجامعيين في مستشفى "عبد الرحمن مامي" لعلاج الأورام بولاية أريانة.
وكتب الوسلاتي منشورا عبر حسابه على فيسبوك، يحكي فيه تفاصيل العملية.
وقال الوسلاتي في منشوره، "جميع الأطباء حول العالم يُنصحون بعدم الانخراط في رعاية مباشرة لأحد أفراد عائلتهم أو والديهم.. لكن حبي الذي لا يقدر بثمن لوالدتي بسمة الوسلاتي، شجعني للتدخل بنفسي."
وأضاف "بعضهم قال لي: دع أحد غيرك يفعلها، لا يمكنك فعلها إنه شئ لا يصدق، لكنني صممت على القول بأن محاولة إعادة صحة أمي لوضع جيد هو شرف عظيم".
وأردف طالب الطب التونسي، "بكل صدق، في البدء شككت في قدرتي على استخدام المشرط في قطع لحم المرأة التي أتت بي لهذا العالم، لقد فكرت في إلغاء العملية، لكني قلت في نفسي أن فتح الجرح هدفه الشفاء."
واختتم الوسلاتي منشوره بشكر أستاذه في كلية الطب حموده بوسن، بالإضافة إلى رسالة حب لوالدته.