"طالعات".. صرخة فلسطينيات ضد التعنيف و"جرائم الشرف"

تنديدا بصور العنف الممارسة ضد النساء، انطلقت الخميس في عدة مناطق فلسطينية وقفات احتجاجية، نظمتها فعاليات نسائية تنديدا بالعنف الممارس ضدهن.

ونقلت نساء فلسطينيات معاناتهن داخل أسرهن، والعنف الذي يتعرضن له مع أقرب الناس إليهن.

وكشف تقرير أعدته قناة "الحرة"، صمتا رهيبا داخل المجتمع الفلسطيني، فاقم من وضع النساء ضحايا العنف الأسري.

وتحت شعار "لا وجود لوطن حر إلا بامرأة حرّة"، انطلقت حملة "طالعات" للتنديد بقتل إسراء غريب، و28 امرأة أخرى منذ بداية العام الجاري.

و"طالعات" هي حملة جابت عدة مدن فلسطينية وبعض العواصم العربية والأوروبية، وهي من تنظيم نساء فلسطينيات مستقلّات ضد الظلم والقمع والعنف.

صور العنف ضد النساء أصبحت ظاهرة في جميع المناطق الفلسطينية، من رام الله إلى غزة، تعاني النساء من العنف الأسري، ولا تكاد إحداهن تتخلص منه إلا بالخروج من البيت أو الطلاق، في حالة النساء المتزوجات.

أسماء العصار واحدة منهن، لم تنته معاناتها مع العنف إلا بعد طلاقها من زوجها، بعدما تنازلت له عن جميع حقوقها في سبيل الحصول على حق حضانة أطفالها.

أسماء لا تزال تعاني من أثار العنف، وهي تحاول الآن إعادة بناء حياتها بمساعدة مختصات في المراكز النسوية بعدما كادت تقدم على الانتحار بسبب العنف الذي تأذت منه.

قصة أسماء، ما هي إلا واحدة من آلاف القصص التي تبقى طي الكتمان في المجتمع الفلسطيني إلا أن الحوادث التي وقعت مؤخرا، كمقتل اسراء غريب وما تعرضت له معلمة في قطاع غزة من الضرب في مدرستها وفي الشارع على أيدي والدها وإخوتها، حرّك قضية العنف وأثار حفيظة المجتمع.