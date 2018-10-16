طبيبك الإلكتروني بين يديك

الذكاء الاصطناعي عالم بلا حدود، ومع تطوره يوما بعد يوم، أصبح الحصول على خدمات طبية دون الحاجة إلى عناء زيارة الطبيب أمرا متاحا.

كل ما تحتاجه فقط هاتف ذكي لاستخدام تطبيقات معينة تعرض عليها المشكلة الصحية التي تعاني منها، ثم يقوم "طبيب إلكتروني" بفحص شكواك وتقديم الحل.

خاصية تعلم الآلة في تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتفسير الأعراض التي يدخلها المريض وتقدم له النصيحة المناسبة.

من بين مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تجنب استخدام الأوراق في المعاملات وكتابة الوصفات، وتوفير وقت الطبيب والمريض، وخفص التكلفة المادية لاستخدام خدمة الطوارىء.

وهناك بالفعل بعض التطبيقات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بابليون

جعل هذه التطبيق مسألة استشارة الطبيب سهلة كسهولة استخدام محركات البحث للإجابة على استفسارات معينة.

يقوم التطبيق من خلال مربع دردشة بتوجيهك نحو الخطوات التي يتعين عليك القيام بها، مثل الحصول على خدمة طبية عاجلة أو علاج نفسك بنفسك داخل المنزل.

"بابليون" هو التطبيق الأول الذي تم ربطه بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، وقد تم تجربته في مستشفى بلندن العام الماضي للإجابة على أسئلة طبية غير عاجلة. تم تحميل "بابليون" حوالي 40 ألف مرة حتى الآن.

أطلقت شركة "بابليون هيلث" صاحبة التطبيق أيضا خدمة GP at Hand التي توفر عناء حجز موعد مع طبيب. ما يحتاجه المريض فقط في بريطانيا فقط هو بدء دردشة مكتوبة أو مرئية للحصول على استشارات طبية.

وسجل حوالي 50 ألف شخص أنفسهم في هذه الخدمة حتى الآن من بينهم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.

Ada

يقوم التطبيق الذي أطلق عام 2016 بتوجيه أسئلة للمريض ومقارنتها بآلاف الحالات المشابهة لإعطاء التشخيص الملائم للحالة التي أمامه.

يقترح عليك التطبيق خطوات ينبغي عليك القيام بها، مثل زيارة طبيب أو صيدلي أو الذهاب مباشرة إلى خدمة الطوارىء.

تم تحميل التطبيق أكثر من خمسة ملايين مرة وهو مزود بأكثر من لغة: الإنكليزية والألمانية والإسبانية والبرتغالية.

Your.MD

من خلال الدردشة مع المريض، يستعرض التطبيق المشكلة الصحية التي يعاني منها ومعرفة الأسباب والعلاجات الممكنة.

يمكن أيضا تقديم النصائح في ما يتعلق باستخدام الإسعافات الأولية في حالات الطوارىء.

Dr. A.I.

يقدم أيضا النصائح الطبية. يتحدث الدكتور A.I. مع المستخدم عبر مربع دردشة لفهم شكواه ويستعين بسجله الصحي لتقييم الأسباب المحتملة لأعراضه.

هذا الطبيب الإلكتروني الذي تنتجه شركة "هيلث تاب" الأميركية هو حصيلة خبرات مجمعة لأكثر من مئة ألف طبيب في أكثر من 140 تخصصا طبيا تعاملوا مع ملايين الحالات.

الطبيب المعالج عطوف فهو يظهر اهتماما بالمريض، وينخرط معه في حوار مهني، ويقوم أيضا بتوجيه إرشادات مفهومة لجميع الأعمار والتركيبات السكانية.