طرابلس.. المدارس ملاجئ والطلبة مشردون

كان طه عبود الذي يبلغ 13 عاما يحلم بأن يصبح مهندسا، قبل أن تندلع الحرب في العاصمة الليبية طرابلس، ما اضطر أسرته للنزوح عن ديارها.

ووفقا لوزارة التعليم الليبية، يواجه ما يصل إلى ثلاثة آلاف طفل محنة مشابهة، فيما يجبر القتال عشرات المدارس على إغلاق أبوابها، في بعض الأحيان لإيواء النازحين.

ويقول رشاد بشر رئيس لجنة الأزمة في وزارة التعليم إنه في خضم الفوضى، واجهت السلطات صعوبة في إحصاء عدد التلاميذ المتخلفين عن الدراسة.

وتحاول السلطات إيجاد أماكن للتلاميذ مثل طه، الذين عادوا للمدارس هذا الأسبوع مع استئناف الدراسة بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال طه بينما كان والده فؤاد وهو موظف حكومي يوقع على أوراق لإلحاق ابنه بمدرسة بن عاشور الابتدائية التي تضم 1250 تلميذا "أنا سعيد بالعودة للمدرسة. أتمنى أن أكون مهندسا في يوم ما.. أحبها".