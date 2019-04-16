طرابلس تتعرض للقصف

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس قولهم إن أصوات قصف سمعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في عدة مناطق في العاصمة، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سبعة انفجارات على الأقل هزت وسط المدينة، قبل تصاعد أعمدة الدخان فوق حي أبو سليم في جنوب العاصمة الذي طاولته صواريخ عدة، حسب شهود.

وكانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قد بدأت قبل نحو أسبوعين زحفا صوب طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، غير أن القتال اقتصر حتى الآن على الضواحي الجنوبية للمدينة.

ونفت شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر في بيان "استخدامها أي نوع من الأسلحة الثقيلة في اشتباكات هذه الليلة".

واتهمت "مليشيا غنيوة ومليشيا المرسى" بضرب المدنيين.

في المقابل، قال الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس إن "لجوء حفتر إلى قصف المدنيين دليل على هزيمته في الميدان".

وأشار يونس في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "قصف الأحياء المدنية الآهلة بالسكان جريمة ضد الإنسانية، وهو ما يجعل من حفتر مجرم حرب مطلوبا محليا ودوليا"، واستطرد قائلا: "الحكومة سوف تتخذ كافة الإجراءات للرد على هذه الجريمة النكراء".