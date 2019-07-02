طرابلس.. تضارب الأنباء حول مناطق السيطرة

تضاربت الأنباء بشأن الجهة التي تسيطر على مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ويزعم "الجيش الليبي الوطني الليبي" الذي يقوده خليفه حفتر سيطرته عليها بينما تنفي حكومة الوفاق ذلك.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر محمد العوامي إن قواته سيطرت على بلدة السبيعة جنوب العاصمة، وإنها تلاحق قوات حكومة الوفاق بعد انسحابها، مشيرا إلى سقوط عدد من الضحايا بين صفوفها.

في المقابل، نفى المتحدث باسم حكومة الوفاق الليبية عبد المالك المدني انسحاب قوات الحكومة من المنطقة.

وقال المدني لقناة الحرة إن القوات الحكومية تعد لهجوم "كبير" ضد قوات خليفة حفتر في ضواحي طرابلس.

وأضاف أن محاور القتال شهدت هدوءا حذرا وأن طائرات الحكومة شنت غارات على موقع تابع لقوات لحفتر في مدينة ترهونة جنوب طرابلس.

وأكد المدني أن طائرات تابعة لقوات حفتر تشن غارات يومية على عدة مواقع في العاصمة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف القصف الذي يستهدف المناطق "المدنية".