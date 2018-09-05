ماذا يحدث في طرابلس؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة" كانت الأم وطفلاها نياما عندما اخترقت قذيفة صاروخية البيت في الواحدة والنصف فجرا في السابع والعشرين من آب/ أغسطس الماضي وقتلتهم جميعا في الحال. "22 مدنيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي دارت في جنوب طرابلس على مدار أسبوع كامل، استخدمت فيها دبابات وصواريخ غراد وعدد من الأسلحة الثقيلة"، بحسب المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي لـ"موقع الحرة".

مقتل 61 شخصا على الأقل، وقصف متبادل بين فصائل مسلحة، وهروب مئات المحتجزين، وإغلاق المطار.. هكذا كانت تعيش طرابلس الأيام الماضية، ولا يستبعد أن تتكرر الاشتباكات الأسبوع المقبل مجددا، إذا انهار الاتفاق الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء. وقال علي "هناك 1890 عائلة نزحت من بيوتها في جنوب طرابلس بسبب الاشتباكات حتى الآن، وهناك الكثير من العائلات الليبية في مراكز للاجئين والتي هي عبارة عن مدارس"، مشيرا إلى "حالة الخوف والذعر التي تنتاب الناس"، في ظل صراع الجماعات المسلحة على السلطة والمال في خضم الفوضى المستمرة في البلد المنتج للنفط منذ إطاحة معمر القذافي في 2011. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. المطار لا يزال مغلقا ورغم أن من بين نقاط الاتفاق فتح مطار معيتيقة الدولي (المطار الوحيد في العاصمة)، فإن المطار لا يزال مغلقا ولا يعلم متى سيعاد فتحه بعدما تم إغلاقه بسبب الاشتباكات الدامية، بحسب شهود عيان لـ"موقع الحرة".

وكدليل على الفوضى التي تعم العاصمة الليبية، فقد هرب 400 محتجز من سجن عين زارة في جنوب طرابلس معظمهم من أنصار نظام القذافي ومدانين بجرائم لها علاقة بالانتفاضة الليبية. كما تم إخلاء مركز في طريق المطار للهجرة غير الشرعية وخرج منه المئات بعد إصابة بعض المحتجزين في القصف العشوائي خلال الاشتباكات بين الفصائل المسلحة.

وتمثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يبغون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، ومعظمهم من مناطق أخرى في القارة السمراء. وجرى احتجاز بعض المهاجرين بعدما اعترض حرس السواحل الليبي قواربهم في طريقهم إلى إيطاليا. ما هي الفصائل المسلحة المتناحرة؟ تدور الاشتباكات بين فصيل مسلح يدعى اللواء السابع من جهة، وكتيبة ثوار طرابلس من جهة أخرى. كان اللواء السابع فصيلا مسلحا في مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الليبية، قبل أن تعلن حكومة الوفاق الوطني إنشاءه رسميا وإعلان تبعيته لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق بالقرار رقم 13 لسنة 2017. ويقول مراقبون ليبيون إن اللواء السابع كان يضم أو يستولي من حين لآخر على معسكر جديد مع من فيه من عسكريين. وأعلن "اللواء السابع" في بيانات وتسجيلات مصورة ولاءه "للجيش" وأكد أنه يقوم "بعملية لتحرير طرابلس" من الفصائل المسلحة، بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها أمرت بحل المجموعة في نيسان/أبريل الماضي. ولا يـُعرف عديد هذا الفصيل بالضبط لكن مراقبين يقولون إنه نحو أربعة آلاف شخص معظمهم عسكريون وضباط سابقون. وأعلن فصيل مسلح آخر يدعى "لواء الصمود" دخوله على الخط لمساندة اللواء السابع، قادما من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). كان لواء الصمود يسيطر على مقرات داخل العاصمة الليبية طرابلس قبل أن تطرده قوات الوفاق الوطني في 2017. ويتمركز اللواء السابع ولواء الصمود حاليا في ضواحي جنوب طرابلس وبالتحديد في معسكر اليرموك وفي معسكر على طريق المطار. أما الفصيل الآخر، فهو "كتيبة ثوار طرابلس" وهو يضم مجموعة من المدنيين تتبع الحكومة الليبية التي تقول إن الفصيل يتبع وزارتي الداخلية والدفاع، ومعه فصائل مسلحة أخرى، فضلا عن منطقة طرابلس العسكرية. ويقول محليون لـ"موقع الحرة" إن هذه المجموعات المسلحة كانت موجودة قبل تشكيل حكومة الوفاق التي ضمتها بشكل جماعي، فبدأت "كتيبة ثوار طرابلس" بالدفاع عن الحكومة مقابل أموال تخصص لها. ويقول المتحدث باسم الكتيبة إن عدد أفرادها وأفراد الفصائل المسلحة التي تقاتل اللواء السابع لا يتعدى 1500 شخص، مشيرا إلى أن عدد القتلى في صفوفهم 12 شخصا. ويقول مراقبون إن سبب اندلاع الاشتباكات هو أن اللواء السابع اتهم الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بنية الهجوم عليه في مقراته، وهو يطالب الآن بحل هذه الميليشيات المسلحة. بينما يعتبر آخرون أن اللواء السابع يريد السيطرة على الاعتمادات المالية التي تصرفها الحكومة على الفصائل المسلحة بحيث تبقى هي السلطة الأمنية الوحيدة، بالرغم من أنها من خارج طرابلس.