طرابلس والنبطية "ترقصان".. فيديوهات لانتفاضة لبنانية استثنائية

من شماله إلى جنوبه وشرقه وغربه، شهد لبنان تدفقًا لعشرات آلاف الأشخاص للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تسببت بها الطبقة السياسية الحاكمة بمختلف أحزابها وتياراتها، في أجواء امتزج فيها الغضب بالمظاهر الاحتفالية، كما رصدت لقطات نشرها ناشطون على مواقع التواصل.

ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة بيروت، بل طالت معظم المناطق اللبنانية، ورغم محاولات الترهيب والترغيب لأقطاب السلطة، فإن الحشود أصرت على السير قدمًا في الانتفاضة التي أعلنها اللبنانيون منذ ثلاثة أيام.

وفي وقت تدفق عشرات الآلاف على ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت، كانت باقي المناطق تشهد حراكا مماثلا، بينها مدينة طرابلس شمالًا، حيث أظهر فيديو أجواء استثنائية في رسالة واضحة للطبقة السياسية، مفادها أن إرادة الحياة أقوى من سياساتهم التي دفعت اقتصاد البلاد نحو الهاوية.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره حساب "لحقي" على تويتر، آلاف الأشخاص وهم يرقصون في مشهد احتفالي على وقع الموسيقى التي يلعبها منسق أغان "DJ” حضر خصيصًا لمشاركة المحتجين في حراكهم.

أما في جنوب لبنان وتحديدًا في محافظة النبطية حيث اعتدت ميليشيات حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري على المتظاهرين، فقد شهدت بلدة كفرمان احتفالات احتجاجية مماثلة بعد أن انتصر المحتجون على محاولات إرهابهم.

وأظهر فيديو نشرته صحفة "النبطية حاضرة جبل عامل" الآلاف وهم يتفاعلون مع أغان وطنية تصدح من مكبرات صوت وسط ساحة كفرمان، ويرفعون الأعلام اللبنانية فقط في تحد واضح للأحزاب التي تعتبر الجنوب حاضنتها، وهنا نعني حركة أمل وحزب الله.

واستمرت التظاهرات رغم محاولات الطمأنة من أطراف في الحكومة، حيث أعلن وزير المالية علي حسن خليل عن اتفاق مع رئيس الوزراء سعد الحريري على موازنة نهائية بلا ضرائب جديدة.

كما أن إصرار زعيم حزب الله حسن نصر الله، وحليفه وزير الخارجية جبران باسيل، على عدم استقالة الحكومة، لم يفلح في ثني المحتجين عن التعبير عن مطالبهم في الساحات.

وحتى التهديد الذي مارسه مسلحون تابعون لحركة أمل بحق المتظاهرين في النبطية، لم ينفع، ودفع المحتجين إلى التجمع بأعداد أكبر ومواصلة احتجاجاتهم بأجواء احتفالية.