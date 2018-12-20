"موقع الحرة" / كريم مجدي أثنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، على الخطوة التي اتخذتها ألبانيا بطرد سياسيين إيرانيين تورطا في مخطط إرهابي. وقال بومبيو في تغريدة، "أثني على قيام رئيس الوزراء الألباني إدي راما،بطرد عميلين إيرانيين خططا هجمات إرهابية في ألبانيا". وأضاف: "لقد أحبطت الدول الأوروبية ثلاث مؤامرات إيرانية هذا العام وحده. يجب أن يقف العالم معا لفرض عقوبات على نظام إيران حتى يغير سلوكها التخريبي".

وكانت وزارة الخارجية الألبانية قد أعلنت الأربعاء، أن تيرانا طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر "لإضرارهما بأمنها القومي"، دون توضيح. وأوضح بيان وزارة الخارجية الألبانية أن الدبلوماسيين طردا "لانتهاكهم وضعهم الدبلوماسي"، وذلك عقب محادثات مع دول أخرى بينها إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام ألبانية، أن طرد السياسيين الإيرانيين تم على خلفية تورط إيران في التخطيط لهجوم إرهابي خلال مباراة كرة قدم بين إسرائيل وألبانيا في عام 2016. وأشاد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بألبانيا في تغريدة بعد طردها السفير الإيراني.



وقال بولتون إن "ما قامت به ألبانيا يعد رسالة لقادة إيران بأن دعمهم للإرهاب لن يمر دون حساب".

وقال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن طرد السفير الإيراني، يرجع لضلوعه في عمليات إرهابية خلال فترة تولي منصبه من 2016 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأضاف عقبائي في حديث مع موقع "قناة الحرة" من ألبانيا، "إن السفارة الإيرانية في ألبانيا سواء في عصر الشاه أو النظام الحالي، صغيرة جدا وبلا أهمية، لكن بعد حضور أعضاء حركة مجاهدي خلق إلى ألبانيا، تم ابتعاث السفير غلام حسين محمدنيا إلى ألبانيا، لكي يتولى منصب السفير الإيراني في تيرانا". وبحسب عقبائي، فإن محمدنيا كان أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية المكلفين بعمل مهمات إرهابية ضد أعضاء جماعة مجاهدي خلق، وتولي مهمات خاصة في الحرب النفسية والدعائية.