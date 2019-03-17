'طرد مشبوه' يغلق مطارا نيوزيلنديا

أعلنت السلطات النيوزيلندية الأحد أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على الهجوم التي وقع في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش وأودى بحياة 50 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان "إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".

وقال موظف في شركة "إير نيوزيلند" موجود في المكان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يتم إخلاء المطار.

وأفاد أن عددا قليلا من الرحلات تأثر بهذا الإغلاق الذي حصل مساء الأحد.

وحسب موقع مراقبة حركة الطيران "فلايت أوير" فإن الرحلة 691 التابعة لشركة "إير نيوزيلند" القادمة من ويلينغتون، حلقت مرارا فوق مطار دنيدن لنحو ساعة قبل أن تعود أدراجها إلى العاصمة النيوزيلندية.