طرق جديدة.. كيف تخفي نشاطاتك على غوغل؟

أعلنت غوغل عن خاصية جديدة تتيح للمستخدم إخفاء نشاطاته عبر منتجات الشركة المختلفة، إذ يمكنك استخدام خاصة الوضع المخفي (incognito mode) في تطبيقات لم تكن متاحة فيها من قبل.

وأتاحت الشركة استخدام الوضع المخفي في "غوغل مابس" و"يوتيوب" وحتى مساعد غوغل الشخصي للأجهزة التي تعمل في نظام أندرويد، وسيتم اتاحتها فيما مرحلة لاحقة للأجهزة التي تعمل بنظام "أي أو أس".

وقالت الشركة عبر مدونتها إن استخدام الوضع المخفي يحجب حفظ البيانات عند البحث عن الأماكن المختلفة في الخرائط، وكذلك الأمر ينطبق عند استخدام يوتيوب، وحتى مساعد غوغل.

وكما تضم الخاصية الجديدة في يوتيوب إمكانية تحديد حذف بيانات المكان الجغرافي الذي تصفحت منه والتي يمكنك تحديدها بحسب ما تريد والتي يمكن أن تصل إلى 18 شهرا.

وأضافت غوغل أوامر جديدة لحذف أوامرك الصوتية التي وجهتها إلى المساعد الشخصي، إذ يمكنك القول (Hey Google, delete the last thing I said to you) أو (delete everything I said to you last week).