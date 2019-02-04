4 طرق للعمل والدراسة بأميركا

أربع طرق يسلكها الأجانب للدراسة والعمل في أميركا، أكثر من غيرها، حسب دراسة حديثة لمركز "بيو" للأبحاث.

الدراسة التي نشرت الجمعة أشارت إلى أن تأشيرة "أتش 1 بي" و"أف 1" وبرنامج "التدريب العملي الاختياري" وبطاقة الإقامة الدائمة هي السبل التي يستخدمها معظم الراغبين في العمل والدراسة بأميركا من بين الطرق كافة.

أتش 1 بي

بدأ العمل بالتأشيرة في عام 1990، وتمنح لست سنوات، تسمح للشركات والمنظمات الأميركية باستقدام عمالة أجنبية مؤقتة في تخصصات بعينها.

ويقول "بيو" إنها مثل أكبر برنامج للعمالة الأجنبية المؤقتة في البلاد، لمن يحملون شهادات عليا.

وتمنح هذه التأشيرة للشركات وليس للأفراد مباشرة. وقد وضع الكونغرس منذ 2005 حدا أقصى لعدد التأشيرات الممنوحة خلال عام واحد بـ 85 ألف تأشيرة منها 20 ألفا مخصصة للحاصلين على شهادات من جامعات أميركية.

ويفيد المركز بأنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، فإن هذا العدد يتم الوصول إليه خلال أسبوع واحد من فتح باب التقديم في نيسان/أبريل من كل عام.

وبين عامي 2001 و2015 حصل مواطنون هنود على 50.5 بالمئة من التأشيرات الممنوحة للمرة الأولى في مقابل 9.7 للصينيين و3.8 لعمالة قادمة من كندا.

أف 1

بالنسبة للطلاب الأجانب، تأشيرة أف 1 هي الأكثر شعبية بين الساعين للحصول على شهادات جامعية في الولايات المتحدة.

وتصاعد عدد الطلاب الأجانب في أميركا في السنوات الأخيرة، لدرجة تضاعف فيها العدد بنسبة 104 بالمئة في 2016 بالمقارنة بـ 2008.

في الفترة ذاتها كانت الزيادة لصالح الجامعات الحكومية بنسبة 107 بالمئة مقابل 98 في المئة للجامعات الخاصة.

التدريب العملي الاختياري

هذا البرنامج يسمح للطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية بالبقاء في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة للحصول على خبرة عملية بعد التخرج.

ولا يتطلب البرنامج دعم شركة أو منظمة لطلب المتقدم ولا يوجد له حد أقصى من عدد الطلبات المقبولة.

غير أن مدة البرنامج 12 شهرا فقط عقب التخرج يمكن مدها إلى 36 شهرا لمن يحملون درجات جامعية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

في 2017 حصل أكثر من 275 ألف طالب أجنبي على تصاريح عمل في ظل برنامج التدريب العملي الاختياري، مقابل 108 ألف شخص حصلوا على تأشيرات أتش بي 1 في العام نفسه.

وحصل طلاب من الهند والصين على 70 بالمئة من تلك التصاريح.

البطاقة الخضراء

الإقامة الدائمة، المشهورة باسم "البطاقة الخضراء"، تمثل الطريق الشرعي للعمل في أميركا لقرابة مليون أجنبي كل عام.

ولا يقتصر منح البطاقة على الحاصلين على شهادات جامعية.

وفي 2017، شكل المتقدمون مدعومون برعاية أقرباء لهم نحو ثلثي الحاصلين على البطاقة الخضراء بينما ذهبت البطاقة إلى طالبي لجوء في 13 بالمئة من الحالات ومثل الحاصلون عليها لأسباب متعلقة بالعمل 12 في المئة.