طرود مشبوهة في الدنمارك

تحقق الشرطة الدنماركية في عدة رسائل تحوي "مسحوقا خطيرا مجهولا" وعبارات تهديد، أرسلت من بلجيكا إلى عدد من شركات تصنيع المواد الغذائية في الدنمارك.



وقال المسؤول بالشرطة الدنماركية أوفي ستورملي الأربعاء إن الرسائل كانت تحتوي على "مادة خطرة".



ورفض الكشف عن تفاصيل ما جاء في الرسائل مع استمرار التحقيقات.



وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الرسائل طلبت من الشركات مبلغ 30 ألف يورو وإلا ستصاب منتجاتها بأضرار.



وأكدت شركة دانيش كراون، التي تصف نفسها بأكبر شركة لمنتجات اللحوم في أوروبا، أنها تلقت هذه الرسائل.



وقالت، نقلا عن معلومات من السلطات، إن الرسائل أرسلت إلى العديد من شركات تصنيع الأغذية في أوروبا.



وأضافت "لم يصب أحد من الموظفين أو العملاء بأذى."