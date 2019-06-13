مشروع جديد يتيح لفيسبوك التجسس

تستعد شركة فيسبوك للإعلان عن أحد أكثر مشاريعها سرية والمتعلق بالعملة الرقمية الخاصة بها والمتوقع أن يطلق عليها اسم "ليبرا".

ونقلت محطة "فوكس" الإخبارية الإميركية عن مصادر من داخل الشركة قولها إن الإعلان عن المشروع سيتم في 18 من هذا الشهر، لكن خبراء حذروا من إمكانية استخدام العملة الجديدة من قبل فيسبوك للتجسس على مستخدمي التطبيق.

ويمكن لشركة فيسبوك أن تستخدم العملة الرقمية الجديدة لجمع معلومات بشأن ما يشتريه مستخدمو الموقع لتقديم إعلانات مستهدفة بشكل أفضل وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات من الشركات.

ويقول الخبير التقني ومدير موقع "تيك كرانش" جوش كونستين إن قيام فيسبوك بـ"فهم أفضل لمن يشتري ماذا، أو معرفة العلامات التجارية أو الأكثر شعبية يمكن أن يساعد في قياس الإعلانات وترتيبها واستهدافها لتضخيم أعمالها الأساسية".

وتعتزم شركة فيسبوك ربط العملة الرقمية الجديدة بمجموعة من العملات في جميع أنحاء العالم، بدلا من ربطها بالدولار الأميركي فقط، وذلك من أجل الحفاظ على استقرارها.

وحسب تسريبات أوردتها مواقع تقنية فإن العملة الرقمية الجديدة ستكون قابلة للتحويل بين جميع تطبيقات شركة فيسبوك من دون أي رسوم إضافية.