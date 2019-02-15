طعنت والدها بسبب منشور على فيسبوك

قالت تقارير لوسائل إعلام أميركية إن امرأة من مدينة بالمر بولاية ماساتشوستس طعنت والدها بسكين بعد مشادة دارت بينهما بسبب منشور على فيسبوك.

القصة بدأت عندما حصل نزاع بين الوالد ويدعى جيري غولين وابنته كيلسي (27 عاما) نتيجة منشور لها على موقع فيسبوك، مدعيا أن المنشور تسبب في إحراجه، حسبما قال شقيق الفتاة للشرطة.

وعلى خلفية النزاع بينهما دخلت كيلسي لغرفة والدها وبيدها سكين في محاولة لإخافته، لكنه ألقى بنفسه عليها فجأة لتدخل السكين في صدره، وفقا لما جاء في إفادتها للشرطة.

وعلى الفور تم نقل جيري غولين إلى المستشفى نتيجة إصابته بجروح خطرة، لكن يتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

وقال غولين للشرطة إن طول السكين تراوح بين 10 و 12 سنتيمترا، وعثر عليه المحققون فيما بعد مختبئا في خزانة ملابس ابنته.

كيلسي دافعت عن نفسها وقالت إنها غير مذنبة، لكنها لا تزال محتجزة لدى الشرطة لحين عرضها على القضاء في 19 من الشهر الجاري.