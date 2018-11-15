طعن أربعة شرطيين إسرائيليين في القدس

أصيب أربعة ضباط شرطة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد أن دخل رجل يحمل سكينا إلى مجمع للشرطة في جبل المكبر في القدس الشرقية إثر شجار معهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الخميس إن المهاجم "عربي ومن جبل المكبر".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أن "الحادث وقع في وقت متأخر الأربعاء في مركز شرطة حرس الحدود في منطقة حي جبل المكبر" في القدس الشرقية.

وأضاف أن "المعتدي اعتلى الجدار المحيط بمركز الشرطة وتم رصده بعد ذلك"، مشيرا إلى أن "ضباط الشرطة تغلبوا عليه لكن أربعة أصيبوا بجروح طفيفة في حين أصيب المعتدي بجروح خطيرة وتم اعتقاله".

وأكد روزنفليد لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الشرطة اعتقلت خمسة أفراد من عائلة المهاجم".

Knife used by terrorist in stabbing attack inside police station in armon hanatziv in #Jerusalem last night. 4 officers were injured lightly pic.twitter.com/A0wT3tssd0 — Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) November 15, 2018

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن ثلاثة من أفراد الشرطة المصابين غادروا المستشفى فيما لا يزال الرابع يخضع للعلاج في مستشفى شعاري تصيدك في القدس الغربية.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية فلسطينية إن "الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الفتى (17عاما) في جبل المكبر المشتبه بتنفيذ الطعن على مركز الشرطة واعتقلت والده ووالدته وشقيقاته".

وشهدت الأراضي الفلسطينية سلسلة من الهجمات الفردية ضد إسرائيليين منذ عام 2015 لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة.