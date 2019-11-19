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الشرق الأوسط

طعن سيدة قبطية وابنيها في قرية بالمنيا المصرية

أحد أفراد العائلة القبطية وتظهر عليه آثار الاعتداء الذي تعرض له

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قالت وسائل إعلام مصرية إن شابا وصف بـ"المتطرف" اعتدى على أسرة قبطية في قرية الناصرية في محافظة المنيا بدوافع كراهية، على ما يبدو.

وقال مصدر قبطي إن الشاب ويدعى محمد عيد مرسي مرد بالقرب من شقيقين قبطيين كانا جالسين بباب منزلهما، فصرخ فيهما قائلا " مش قلنا مفيش نصارى يقعدوا قدام البيوت"، وحين اعترضته الأم ضربها بآلة حادة كانت بحوزته، ثم طعن أحد ولديها عدة طعنات في الرقبة والبطن، ثم ضرب الولد الثاني، وهو طفل، حسب المصدر.

السيدة القبطية التي تعرضت للطعن
السيدة القبطية التي تعرضت للطعن

وأفاد موقع إلكتروني يعنى بشؤون الأقباط المصريين، بأن ثلاثة أقباط، سيدة وابناها، أصيبوا في الحادث، أحدهم في حالة خطرة.

أحد المصابين من العائلة القبطية
أحد المصابين من العائلة القبطية

وقال الموقع إن السلطات في محافظة المنيا ألقت القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة.

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