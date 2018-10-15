450 طفلا تركيا محتجزون في العراق

يقيم نحو 450 طفلا تركيا في دور أيتام وفي سجن الرصافة ببغداد، جاؤوا إلى العراق رفقة ذويهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش.

وأورد تقرير لصحيفة ديلي وطن التركية، قصة طفلين جاءا مع أمهما التي انضمت لتنظيم داعش وقتلت قبل عامين، وينتظران العودة لأبيهما في تركيا.

وقد تمكن الوالد "ك. يلماز" من التعرف على طفليه، بعدما تسلمت الشرطة التركية صورا للطفلين من نظيرتها العراقية.

وكانت زوجة يلماز قد اختطفت الطفلين قبل أربع سنوات، وذهبت بهما إلى سورية، لتحاول دعوة زوجها بعد ذلك إلى القدوم لسورية والانضمام لتنظيم داعش.

وكانت السلطات العراقية قد أعادت نحو 17 طفلا إلى تركيا الأسبوع الماضي، كانوا يقيمون في دار أيتام الصالحية، بعد قتل ذويهم.