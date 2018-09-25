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'طفلة نيوزيلندا الأولى' تحضر قمة بالأمم المتحدة

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وابنتها نيف تي أروها وزوجها كلارك غيفورد

ببطاقة مرور أمني مسجل عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، دخلت نيف تي أراها البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة.

والدة نيف، ورئيسة وزراء بلادها، جاسيندا أرديرن كانت تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة بينما والد الطفلة كلارك غيفورد، والذي يتفرغ لرعايتها، جلس ضمن وفد نيوزيلندا وحمل نيف بينما كانت شريكته تلقي كلمتها الاثنين.

وأرديرن (38 عاما) هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

وفي وقت سابق الاثنين، نشر غيفورد صورة على تويتر لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم.

وأضاف: "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أمس أثناء تغيير حفاظة. ستكون حكاية مثيرة في (عيد ميلادها) الـ21".

وأرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء في نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة أمومة أثناء شغلها المنصب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة.

وأضاف أن "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة. خمسة في المئة فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".

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