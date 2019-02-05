طفل في الرابعة يصيب أمه برصاصة

أصيبت امرأة من ولاية واشنطن بجروح بعدما أطلقها عليها النار طفلها البالغ أربع سنوات.

المرأة، التي كانت حاملا في الشهر الثامن، تلقت رصاصة في وجهها من مسدس محشو بالرصاص عثر عيه طفلها.

وقالت الشرطة إن المرأة كانت تجلس على السرير لمشاهدة التلفزيون مع صديقها مساء السبت الماضي عندما وجد الطفل المسدس تحت فراش السرير، وانطلقت الرصاصة بطريقة ما.

وأوضحت الشرطة أن صديق المرأة استعار المسدس من أخيه، ولم يضعه في مكان آمن داخل المنزل.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بجروح بالغة. وقال الأطباء إن حالتها الآن مستقرة.