الإفراج عن طلبة عراقيين في أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس الإفراج عن 28 طالبا عراقيا كانوا محتجزين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقالت في تغريدة على موقع تويتر إن الإفراج جاء بعد جهود حثيثة بذلها الوزير محمد علي الحكيم والسفارة العراقية في باكو.

وكانت الوزارة أعلنت من قبل أنها ستواصل جهودها للتأكد من سلامة الطلبة والسعي للإفراج عنهم.

لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أكدت من جهتها الخميس، احتجاز طلبة عراقيين في أذربيجان، وأكدت عضوة اللجنة إقبال عبد الحسين لـ "راديو سوا" أن هناك مساعي جدية لحل المشكلة.

رابطة الطلبة العراقيين في أذربيجان أوضحت أن الطلاب احتجزوا منذ يومين وذلك بسبب انتهاء التأشيرة الدراسية وعدم حصولهم على الإقامة السنوية المفترض حصولهم عليها في الشهر العاشر من العام المنصرم.

لكن عضوة لجنة العلاقات الخارجية النائبة إقبال عبد الحسين أكدت لـ "راديو سوا" أن السفارة العراقية وعدت بمتابعة قضية الطلبة المحتجزين وأشارت إلى أن عددهم لا يتجاوز ثمانية وعشرين طالبا بينهم خمس طالبات.