تراجع طلبات إعانة البطالة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي ما يشير إلى قوة سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال شهر أيار/مايو.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا للأسبوع المنتهي في 15 حزيران/يونيو. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون قد توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الخميس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض بمقدار 37 ألف شخص إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من حزيران/يونيو.