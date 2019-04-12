طلبات إعانة البطالة تنخفض لمستوى قياسي

هبط عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته في 49 عاما ونصف العام، وهو ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل مما قد يقلص التوقعات بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 196 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من نيسان/أبريل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر1969. وتراجعت الطلبات الآن على مدى أربعة أسابيع متتالية.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الطلبات إلى 211 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك في أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مؤشر أدق لاتجاهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، سبعة آلاف إلى 207 آلاف الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 1969.

ويبلغ معدل البطالة 3.8 في المئة، مقتربا من مستوى 3.7 في المئة الذي يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الوصول إليه بنهاية العام.