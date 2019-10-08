طلعت زكريا.. "طباخ الريس" الذي هاجم "ثوار 25 يناير"

توفي الممثل الكوميدي المصري طلعت زكريا عن عمر ناهز 59 عاما، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.

عرف زكريا المولود في الإسكندرية عام 1960، بأدواره الاجتماعية الكوميدية الساخرة، وشارك في بطولة عدد من الأفلام، أبرزها "جاءنا البيان التالي" في 2001، و"حاحا وتفاحة" في 2005، و"أبو علي" 2005، و"سيد العاطفي" في 2006، وقصة الحي الشعبي 2006.

أصيب زكريا عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى إصابته بغيبوبة، فأصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمرا بعلاجه على نفقة الدولة في الخارج، حتى تعافى، ليعود مرة أخرى إلى العمل الفني، من خلال فيلم "طباخ الريس".

كان فيلم "طباخ الريس" الذي حقق إيرادات كبيرة، بمثابة البطولة المطلقة لزكريا، والمعبر عن موقفه السياسي المؤيد للرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ كان الفيلم بمثابة بروباغاندا إعلامية للرئيس حينها.

أصبح زكريا مدافعا بشدة عن مبارك ومهاجما دائما لثورة 25 يناير، التي وصفها بـ"المؤامرة" في كثير من المناسبات.

اتهم طلعت الثوار بأنهم مجموعة تمارس الجنس وتتعاطى المخدرات داخل ميدان التحرير، فأدرج في "القائمة السوداء" التي أنشأها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن بعض الممثلين التوقف عن التعاون معه لتراجع شعبيته، لكنه ظل على موقفه.

بعد الثورة، قل نشاط زكريا الفني تماما، ولم يقدم إلا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017.

توفي الفنان طلعت زكريا وهو يضع على صفحته على فيسبوك، صورة لمشروع "قناة السويس الجديدة" الذي افتتحه السيسي 2015 واضعا الشعار الذي استخدم حينها "مصر بتفرح".