أنباء عن انفجار بناقلة نفط إيرانية قرب السعودية

قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا أدى إلى اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي الجمعة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الناقلة التابعة للشركة الوطنية للنفط كانت على بعد 100 كيلومتر قبالة السواحل السعودية عند حدوث الانفجار، الذي قال إنه تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر وأضرار بغرفتي تخزين في الناقلة.

وقالت وكالة "إسنا" شبه الرسمية للأنباء إن خبراء يحققون على متن الناقلة لم يستبعدوا فرضية "هجوم إرهابي"، في ما أعلنت الشركة المالكة في بيان إن "انفجارين ضربا هيكل السفينة كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية".

وقال متحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المشرف على الشرق الأوسط إن السلطات "على علم بتقارير عن هذا الحادث"، لكنه امتنع عن التعليق.

ولم تعلق السعودية على هذه الأنباء حتى الآن.