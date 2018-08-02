طهران تبدأ مناورات بحرية.. واشنطن: نراقب عن كثب

نقلت وكالة رويترز عن مسوؤلين أميركيين اعتقادهم أن إيران بدأت في تنفيذ مناورات بحرية في الخليج وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وقدر مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته مشاركة أكثر من 100 سفينة إيرانية في المناورات بما فيها قوارب صغيرة.

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أعلنت أنها شهدت نشاط إيرانيا بحريا متزايدا خاصة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لشحنات النفط التي هدد الحرس الثوري الإيراني بمنع مرورها.

وقال الكابتن بيل إيربان كبير المتحدثين باسم القيادة الوسطى التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط "إننا نراقب الوضع عن كثب، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الدولية".

وعادة ما تجري إيران مثل هذه المناورات في وقت لاحق من العام، ويرى مسؤول أميركي ان إجراءها مبكرا يهدف لإرسال رسالة إلى واشنطن التي تكثف ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

هذا ومن المقرر وصول المزيد من السفن الأميركية إلى مضيق هرمز في الأيام المقبلة، حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي.