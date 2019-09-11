طهران ترد على إشارات أميركية لاحتمال لقاء ترامب وروحاني

رفضت إيران الأربعاء احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب بعدما وجه البيت الأبيض إشارات في هذا الصدد.



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين أعلنا الثلاثاء إن ترامب مستعد للقاء الرئيس الايراني بدون شروط مسبقة بعدما أقال الرئيس الأميركي مستشاره للأمن القومي جون بولتون، لكنهما شددا على أن واشنطن ستبقي حملة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.



وكرر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الأربعاء التأكيد على موقف روحاني في هذا الشأن.



وأوضح أنه "ما لم تكف أميركا عن إرهابها الاقتصادي ضد ايران فأن مسالة التفاوض معها غير واردة".



وأضاف "لقد أعلنا مرارا كما أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة بأنه لا مجال للحوار والتفاوض ما دام الحظر الظالم والارهاب الاقتصادي الأميركي مفروضا على الشعب الإيراني".



وتابع "حينما يرفعون الحظر الظالم يمكن الحديث حول هذا الامر والتفاوض في إطار مجموعة "5+1" والذي كان قائما من قبل حول القضية النووية الإيرانية" كما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.



وردا على سؤال حول تأثير إقالة بولتون على العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، قال "من المبكر الحكم في هذا الشأن".



وقال إن "مسالة تغيير سياسة التطرف الأميركية متعلقة بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الأميركية".



وأضاف أن "التغييرات والتطورات داخل الحكومات والدول هي قضية داخلية موجودة في جميع الدول" وأن اقالة بولتون تأتي "في هذا السياق، ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى" بحسب ما أوردت الوكالة.



وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء في تغريدة أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران إلى كوريا الشمالية مرورا بأفغانستان.