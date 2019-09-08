"مسؤول عن موت 4 فتيان".. طهران تطلق سراح "جلاد الصحافة"

أفاد موقع إيتيماد الإيراني السبت، بأن السلطات الإيرانية أطلقت سراح المدعي العام السابق سيئ السمعة سعيد مرتزاوي بعد قضائه ثلثي مدة حكم صدر بحقه في عام 2018 بالسجن سنتين.

وسجن مرتزاوي بناء على شكاوى تقدم بها أسر أربعة فتيان كان هو قد أمر بسجنهم في مركز اعتقال غير رسمي خارج طهران خلال انتفاضة ما بعد الانتخابات عام 2019.

ومات الفتيان الأربعة جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي حراس المعتقل.

وخلال الشهر الأول من اعتقاله، قالت وسائل إعلام وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران إن مرتزاوي قضى مدة طويلة خارج السجن.

وأفادت وكالات إيرانية بأنه شوهد خلال زيارة دينية في العراق في الوقت الذين كان يفترض فيه أن يكون سجينا، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا صحة التقارير رغم تداول صورته خلال الزيارة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم على مرتزاوي بالسجن خمس سنوات، لكن محكمة استئناف خففت الحكم إلى سنتين في أبريل 2018.

ويلقب مرتزاوي في إيران بـ"جلاد الصحافة" لإغلاقه عشرات الصحف بين 2000 و2001. ويتذكره الإيرانيون عادة لاقترانه بتطلب أحكام غير عادلة وتلفيق تهم ضد الأشخاص الذين يحاكمهم.

المصدر: راديو فردا